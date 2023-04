VIDEO – Inter in partenza in direzione Torino | obiettivo semifinale!

(Di martedì 4 aprile 2023) La squadra al completo questa mattina si è messa in viaggio da Milano indove questa sera alle 21 affronterà la Juventus all’Allianz Stadium, gara valida per la semifinale di andata di Coppa Italia. Giocatori abbastanza sereni in volto, ma anche concentrati, così come si evince dalle immagini di Sky Sport presenti sul posto. L’principale è fare bene oggi per poi proiettarsi con più serenità alla prossima sfida di campionato contro la Salernitana e ritrovare la fiducia. NB: Se non visualizzi correttamente questo o altrisul tuo dispositivo, per visualizzarlo senza errori vai sulla versione desktop o mobile nella sezionedi-News.it (clicca qui)-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... juventusfans : Morto a 85 anni l'ex Procuratore Federale Carlo #Porceddu: era contrario all'assegnazione dello #Scudetto a tavolin… - marifcinter : #Inter, ecco le parole dell’agente di #Bastoni: “È tifoso dell’Inter e ha grande interesse a rimanere all’Inter” - acffiorentina : Il nostro XI contro l’Inter?? Powered by @EA_FIFA_Italia #ForzaViola?? #interfiorentina #ACFFiorentina - RiccardoCena1 : RT @tackleduro: I problemi dell’Inter dal Vangelo secondo Luciano da Certaldo. Ascoltate parola per parola - mr_kubra : RT @90ordnasselA: Inter in partenza verso Torino. @MatteoBarzaghi -

Lo ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell'evento 'Il futuro degli Stadi in Italia', in merito alle voci sul tecnico viola, recentemente accostato all'. "La ...Per il maschile ad alzare l'ambito trofeo è stata l' Under 14 della Juventus , per il femminile la coppa è finita nelle mani dell'Under 15 . La Juventus è nella storia! Paonessa stende anche l'...Una partita costellata dagli errori in fase offensiva. Eccone alcuni: protagonisti Lukaku (clamorosa la sua imprecisione sotto porta), Dumfries ...

Inter-Fiorentina, ma cosa fa il guardalinee Entra in campo e ostacola Ranieri Gazzetta

Dopo il ko contro la Fiorentina in Serie A, l'Inter torna in campo questa sera alle 20.45 contro ... di RCS Mediagroup S.p.a. Unico responsabile dei contenuti (testi, foto, video e grafiche) è AMALA S ...Lo ha detto Joe Barone, direttore generale della Fiorentina, a margine dell’evento “Il futuro degli Stadi in Italia”, in merito alle voci sul tecnico viola, recentemente accostato all’Inter. “La Coppa ...