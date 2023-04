Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ato_ucci : RT @RobertoAvventu2: L'oligarca ucraino Ihor Surkis visita il casinò di Monaco mentre i comuni ucraini muoiono in guerra. Perché l'Occident… - ato_ucci : RT @Adriano72197026: ?? VACCINI SCADUTI SOMMINISTRATI AI VOSTRI BAMBINI?? ?? Mascherine a scuola per distruggerli psicologicamente?? ?? Cons… - mk_hoop : Uconn ATO - sh4d0w7_ : MI ATO PISCIANDO ADDOSSOO - ato_ucci : RT @ClaudioDeglinn2: ??PERCHÉ LA POLITICA TACE??? ??PROVE SCHIACCIANTI VENUTE FUORI DA ' 'FUORI DEL CORO' ??MAGISTRATURA? ??MATTARELLA? ??D… -

'Mi auguro che il sindaco di Alassio ci ripensi, magari ci si potrebbe rivedere ad un tavolo per capire quali sono le ragioni di tutti. Il Consorzio Depurazione può dimostrare di avere i conti a posto ...In occasione dell'evento Gintamano Matsuri 2023 tenutosi nel corso delle ultime ore in Giappone è stato annunciato il nuovo ... risalente a qualche settimana fa su Prime(Amazon), della ...... è stato anche l'occasione per fare il punto, con unsui social, sul cronoprogramma comunicato da Rivieracqua nel corso di una riunione, convocata dal presidente dell'Imperiese Claudio ...

Video/ ATO Rifiuti, Vito Pelosi:" Iter illegittimo per il modello gestione " anteprima24.it

In particolare, la coppia a bordo dell'auto, ipotizzano gli investigatori, avrebbero fornito supporto ai complici che viaggiavano sullo scooter occupandosi dapprima del pedinamento della vittima, da ...Erano ben 28 le auto alle quali aveva dato fuoco ma nessuno era mai riuscito ... Nonostante tutti, l’ignoto piromane, però, non avevano messo in conto la presenza di telecamere di video sorveglianza ...