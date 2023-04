VIDEO/ Aggressioni agli operatori sanitari del 118 e del Pronto soccorso, la condanna di Pizzuti (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Aggressioni agli operatori sanitari del 118 e del Pronto soccorso. Il manager Renato Pizzuti: «La violenza non è mai giustificabile e lo è ancora meno nei contesti sanitari, dove si lavora senza sosta per assistere e curare». L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino –del 118 e del. Il manager Renato: «La violenza non è mai giustificabile e lo è ancora meno nei contesti, dove si lavora senza sosta per assistere e curare». L'articolo proviene da Anteprima24.it.

