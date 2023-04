Viareggio | scipparono l’orologio da almeno 2 milioni di euro a Charles Leclerc | 4 arresti

Leggi su open.online

(Di martedì 4 aprile 2023) Sono tre uomini e una donna le persone, tutte originarie di Napoli, arrestate dai carabinieri per lo scippo di un prezioso orologio ai danni del, lo scorso 18 aprile a. I quattro sono destinatari di una misura cautelare restrittiva e sono indagati a vario titolo per la rapina. Due di loro l’avrebbero eseguita materialmente, mentre gli altri due ne avrebbero agevolato la fuga. Nel corso dell’esecuzione della misura di custodia cautelare, i militari hanno anche sequestrato due orologi di pregio, sui quali saranno disposti accertamenti, e 23milain contanti. Su due degli indagati si stanno raccogliendo ulteriori elementi per accertare il loro coinvolgimento nella tentata rapina di un orologio da 40milaavvenuta a Forte dei Marmi, sempre il 18 aprile scorso. E c’è anche ...