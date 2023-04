Viaggio nella storia dei Beatles con lo show multimediale dei Beatlestory

Leggi su lopinionista

(Di martedì 4 aprile 2023) Venerdì 14 aprile 2023 alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna livea 60 anni dal primo album deiBOLOGNA – Un liveche ripercorre l’interadeidal 1962 al 1970, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. È ‘tory’, lo spettacolo che andrà in scena venerdì 14 aprile alle ore 21 al Teatro Duse di Bologna, a 60 anni dall’uscita del primo album dei Fab Four. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, il concerto offrirà due ore intense di capolavori come She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, ...