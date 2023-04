Viaggi d’istruzione | la politica ora si muove contro i costi lievitati | 50 milioni di euro dal ministero e una proposta di legge per un fondo

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 4 aprile 2023) Cinquantadiin più per ie unadipresentata da Sinistra italiana edpa Verde per istituire undi solidarietà per consentire a tutti di non restare a casa. Dopo l’indagine de ilfattoquotidiano.it suidelle uscite didattiche nei giorni scorsi lasi è mossa. La prima a farsi viva è stata Elisabetta Piccolotti (Alleanza Verdi Sinistra) che ha presentato un’interrogazione parlamentare al ministro Giuseppe Valditara. La preoccupazione è che si sta creando “un divario – ha spiegato l’onorevole – tra gli studenti che possono partecipare e quelli che sono costretti a rinunciare. Alcune scuole hanno deciso di destinare mete nazionali per mantenere i ...