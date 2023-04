Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2023 ore 19:45 (Di martedì 4 aprile 2023) Viabilità DEL 4 APRILE ORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON L INFORMAZIONE SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICATE NELLE DUE DIREZIONI LA VIA CASSIA ALTEZZA LOCALITA LA STORTA SULLA VI ASALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO E NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA PRESTARE ATTENZIONE PER PERSONALE SU STRADA SULL AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO CON MEZZI SPOSTATI SULLA CORSIA DI EMERGENZA TRA LE USCITE ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIRENZE In provincia CODE SULLA VIA PRENESTINA SIAMO TRA ZAGAROLO E PALESTRINA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUZIONE SULLA VIA TIBURTINA CODE NEL COMUNE DI TIVOLI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)DEL 4 APRILE ORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON L INFORMAZIONE SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFICATE NELLE DUE DIREZIONI LA VIA CASSIA ALTEZZA LOCALITA LA STORTA SULLA VI ASALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO E NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA PRESTARE ATTENZIONE PER PERSONALE SU STRADA SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO CON MEZZI SPOSTATI SULLA CORSIA DI EMERGENZA TRA LE USCITE ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIRENZE In provincia CODE SULLA VIA PRENESTINA SIAMO TRA ZAGAROLO E PALESTRINA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUZIONE SULLA VIA TIBURTINA CODE NEL COMUNE DI TIVOLI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gualtierieurope : La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della v… - betto_edo : RT @gualtierieurope: La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della viab… - miglio_x : RT @gualtierieurope: La Giunta capitolina ha approvato i progetti definitivi per il rifacimento di circa 40 chilometri di strade della viab… - romamobilita : #Roma #viabilità Manutenzioni, dalla Giunta ok a 20 milioni di euro per rifare 40 km di strade. Interessati quasi t… - romamobilita : #Roma #viabilità Mobilità in città, l'agenda dei prossimi giorni -