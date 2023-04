Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2023 ore 17:15 (Di martedì 4 aprile 2023) Viabilità DEL 4 APRILE ORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON L INFORMAZIONE SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICATE NELLE DUE DIREZIONI LA VIA CASSIA ALTEZZA LOCALITA LA STORTA SULLA VI ASALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO E NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA PRESTARE ATTENZIONE PER PERSONALE SU STRADA SULL AUTOSTRADA A1 Roma FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO CON MEZZI SPOSTATI SULLA CORSIA DI EMERGENZA TRA LE USCITE ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIRENZE In provincia CODE SULLA VIA PRENESTINA SIAMO TRA ZAGAROLO E PALESTRINA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUZIONE SULLA VIA TIBURTINA CODE NEL COMUNE DI TIVOLI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)DEL 4 APRILE ORE 13.20 MARCO CILUFFO NUOVAMENTE BEN TROVATI CON L INFORMAZIONE SUL TRAFFICO IN TEMPO REALE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ SERVIZIO DELLATRAFFICATE NELLE DUE DIREZIONI LA VIA CASSIA ALTEZZA LOCALITA LA STORTA SULLA VI ASALARIA ALTEZZA MONTEROTONDO SCALO E NEL CENTRO ABITATO DI TOR LUPARA SULLA VIA NOMENTANA PRESTARE ATTENZIONE PER PERSONALE SU STRADA SULL AUTOSTRADA A1FIRENZE A CAUSA DI UN INCIDENTE ORAMAI RIMOSSO CON MEZZI SPOSTATI SULLA CORSIA DI EMERGENZA TRA LE USCITE ORVIETO E FABRO IN DIREZIONE DI FIRENZE In provincia CODE SULLA VIA PRENESTINA SIAMO TRA ZAGAROLO E PALESTRINA NEI DUE SENSI DI MARCIA STESSA SITUZIONE SULLA VIA TIBURTINA CODE NEL COMUNE DI TIVOLI DA MARCO CILUFFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral

Partono i lavori sul viadotto dell'aeroporto: 26 mesi di traffico limitato tra Ostia e Fiumicino Il sindaco uscente Esterino Montino in passato aveva promesso un rafforzamento della viabilità utilizzando il corridoio C5 verso Parco Leonardo , atteso nei prossimi giorni: 'In accordo con Adr si ... Roma: strade, progetti di restyling per oltre 20 milioni di euro Approvati dalla Giunta i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità principale di Roma: stanziati oltre 20 milioni di euro. Oltre 50 carreggiate saranno ... Roma:Campidoglio,20 milioni per rifacimento strade maggiori ... nella seduta di ieri, i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade della viabilità principale di Roma. Lo rende noto il Campidoglio. Oltre 50 strade saranno completamente ... Il sindaco uscente Esterino Montino in passato aveva promesso un rafforzamento dellautilizzando il corridoio C5 verso Parco Leonardo , atteso nei prossimi giorni: 'In accordo con Adr si ...Approvati dalla Giunta i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade dellaprincipale di: stanziati oltre 20 milioni di euro. Oltre 50 carreggiate saranno ...... nella seduta di ieri, i progetti definitivi per il restyling di circa 40 chilometri di strade dellaprincipale di. Lo rende noto il Campidoglio. Oltre 50 strade saranno completamente ... Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2023 ore 15:30 ... RomaDailyNews