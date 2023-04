Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2023 ore 08:45 (Di martedì 4 aprile 2023) Viabilità DEL 4 APRILE ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI 4 APRILE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio TRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA E TRA LO SVIONCOLO PRRT LA NOMENTANA E L INNESTO CON LA Roma TERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TYRATTI TRA AURELIA E LA Roma FIUMICINO A ALTRE CODE ALTEZZA SVINCOLO Roma TERAMO PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO ALTRI DISAGI CON CODE SONO SEGNALATI SULLA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA AL RACCORDO DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA SULLA VIA SALARIA SU TUTTO IL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023)DEL 4 APRILE ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI 4 APRILE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO SUL RACCORDO ANULARE INCOLONNAMENTI SULLA CARREGGIATA INTERNA TRA APPIA E LAURENTINA E TRA LO SVIONCOLO PRRT LA NOMENTANA E L INNESTO CON LATERAMO IN CARREGGIATA ESTERNA CODE A TYRATTI TRA AURELIA E LAFIUMICINO A ALTRE CODE ALTEZZA SVINCOLOTERAMO PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DEL CENTRO INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO TANGENZIALE IN ENTRATA VERSO IL CENTRO ALTRI DISAGI CON CODE SONO SEGNALATI SULLA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA AL RACCORDO DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA SULLA VIA SALARIA SU TUTTO IL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA ...

