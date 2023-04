Viabilità Roma Regione Lazio del 04-04-2023 ore 07 | 30

Leggi su romadailynews

(Di martedì 4 aprile 2023)DEL 4 APRILE ORE 07.20 MARCO CILUFFO BUONGIORNO E BUON MARTEDI 4 APRILE DALLA REDAZIONE DI ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO IN AUMENTO IN QUESTE PRIME ORE PER CHI STA PERCORRENDO IL TRATTO URBANO DELLA A24 IN DIREZIONE DEL CENTRO CON INCOLONNAMENTI DAL RACCORDO FINO TANGENZIALE EST ALTRI INCOLONNAMENTI SONO SEGNALATI SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL RACCORDO ANULARE, NEL TRATTO TRA LA VIA CASILINA E LA GALLERIA APPIA CON RIPERCUSSIONI PER DIFFICOLTA’ DI IMMISSIONE SULLA DIRAMAZIONESUD A PARTIRE DA TORRENOVA CODE PER TRAFFICO INTENSO IN ENTRATA VERSO IL RACCORDO SULLA CASSIA DALLA LOCALITA LA STORTA DA MONTEROTONDO SCALO A TENUTA SANTA COLOMBA SULLA VIA SALARIA SU TUTTO IL QUADRANTE DI COLLEVERDE SULLA VIA NOMENTANA PER UN INCIDENTE SULLA VIA APPIA CI SONO CODE ALTEZZA ...