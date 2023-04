Via Rasella, Meloni assolve La Russa: “Sgrammaticatura istituzionale, ha già chiesto scusa”. L’Anpi: “Dietrofront inutile” (Di martedì 4 aprile 2023) Per la premier «la polemica è chiusa», risolta il presidente dallo stesso presidente del Senato. Le opposizioni: «È mancanza di senso dello Stato, non finisce qui» Leggi su lastampa (Di martedì 4 aprile 2023) Per la premier «la polemica è chiusa», risolta il presidente dallo stesso presidente del Senato. Le opposizioni: «È mancanza di senso dello Stato, non finisce qui»

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fattoquotidiano : Meloni: “La Russa su via Rasella? Una sgrammaticatura istituzionale”. Lo storico Barbero firma la petizione per le… - ultimora_pol : Via Rasella, nella strada della strage spunta un murales che chiede le dimissioni di La Russa @ultimora_pol - LaStampa : Via Rasella, anche i muri ora urlano: “Dimissioni!” - lombebop : @dino_sbreglia @andreapurgatori Perché non le è chiaro che l'Ukraina con Via Rasella non c'entra un cazzo, perché... - Pigi06156123 : RT @Pigi06156123: @LaStampa Per via Rasella c'entra un delinquente che ha fatto pure carriera. Giù la maschera una volta per tutte. -