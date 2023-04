Via Crucis al Colosseo con Papa Francesco: orario e dove guardarla in diretta tv e streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Città del Vaticano – A conclusione del Venerdì Santo, come da tradizione, Papa Francesco sarà al Colosseo, nel cuore di Roma, per il suggestivo rito della Via Crucis. Un rito che sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 21:00. Garantita anche la diretta televisiva, in mondovisione: su Rai1, a partire dalle ore 21:00, e su Tv2000 sempre a partire dalle ore 21:00. (Foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di Papa & Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di Papa & Vaticano, clicca su questo ... Leggi su ilfaroonline (Di martedì 4 aprile 2023) Città del Vaticano – A conclusione del Venerdì Santo, come da tradizione,sarà al, nel cuore di Roma, per il suggestivo rito della Via. Un rito che sarà trasmesso insulla pagina Facebook di Vatican News (clicca qui) e sul canale YouTube (leggi qui) di Vatican Media a partire dalle ore 21:00. Garantita anche latelevisiva, in mondovisione: su Rai1, a partire dalle ore 21:00, e su Tv2000 sempre a partire dalle ore 21:00. (Foto © Vatican Media) Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con te – Clicca qui per leggere tutte le notizie di& Vaticanoilfaroonline.it è su TELEGRAM. Per iscriverti al canale Telegram con solo le notizie di& Vaticano, clicca su questo ...

