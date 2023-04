Vi spiego il pericoloso gioco del domino avviato in Europa Scrive Baldassarri

Leggi su formiche

(Di martedì 4 aprile 2023) L’e l’Italia stanno giocando unpartito con la cosiddetta crisi energetica, non dovuta alle condizioni tra domanda ed offerta sul mercato, ma innescata da un market abuse, abuso di potere di mercato, seguito da un silenzio assordante di tutte le Autorità di Controllo della Concorrenza e del Mercato, europee e nazionali. La prima tessera delè partita due anni fa sul prezzo del gas. Fino al gennaio del 2021 il prezzo del gas quotato al Ttf di Amsterdam è rimasto fermo per anni attorno ai 20 euro per megawattore. A fine 2021, prima dell’invasione russa dell’Ucraina, è balzato a 120 euro con un aumento del 600%. Con la guerra, ha raggiunto nell’agosto 2022 un picco a oltre 330 euro per poi attestarsi attorno ai 200 euro, 900% in più rispetto al gennaio 2021. Dal gennaio di questo 2023 è ...