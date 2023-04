Vi ricordate la figlia di Fantozzi? Mariangela oggi ha cambiato lavoro ecco come si è trasformata (Di martedì 4 aprile 2023) La saga di Fantozzi ha segnato la storia del cinema italiano e della commedia più in generale, diventando protagonista delle nostre vite. Mariangela Fantozzi, che fine ha fatto? (GranTennisToscana)Tra i personaggi iconici c’è sicuramente la figlia del ragioniere Mariangela. Vi ricordate la “babbuina” ehm “bambina”? Era figlia di tantissime prese in giro che denigravano il povero ragioniere, cosa che oggi per il politically correct sarebbe stata subito messa al bando. Non tutti sanno però che quel personaggio iconico era realmente interpretato da un uomo, tale Plinio Fernando. La scelta era quella di avere un aspetto caricaturale che facesse sembrare la figlia del personaggio interpretato da Paolo Villaggio una bimba non proprio ... Leggi su grantennistoscana (Di martedì 4 aprile 2023) La saga diha segnato la storia del cinema italiano e della commedia più in generale, diventando protagonista delle nostre vite., che fine ha fatto? (GranTennisToscana)Tra i personaggi iconici c’è sicuramente ladel ragioniere. Vila “babbuina” ehm “bambina”? Eradi tantissime prese in giro che denigravano il povero ragioniere, cosa cheper il politically correct sarebbe stata subito messa al bando. Non tutti sanno però che quel personaggio iconico era realmente interpretato da un uomo, tale Plinio Fernando. La scelta era quella di avere un aspetto caricaturale che facesse sembrare ladel personaggio interpretato da Paolo Villaggio una bimba non proprio ...

