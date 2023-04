(Di martedì 4 aprile 2023) In Italia l'errore commesso dal medico rischia di esser sanzionato penalmente, come accade solo in altri due Paesi: Polonia e Messico. Una situazione che spinge i camici bianchila cosiddetta '...

In Italia l'errore commesso dal medico rischia di esser sanzionato penalmente, come accade solo in altri due Paesi: Polonia e Messico. Una situazione che spinge i camici bianchila cosiddetta 'medicina difensiva', ovvero l'eccesso di prescrizione di esami o prestazioni proprio per timore di incorrere in contenziosi legali. Una 'stortura' che il ministro della Salute, ...ladegli errori tranne se c'è dolo La svolta è molto attesa dalla categoria ma anche necessaria per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. La medicina difensiva: ...Una situazione che spinge da tempo i camici bianchi italianila cosiddetta 'medicina ... E ancora: "Laè il primo importante passo per rimettere al centro delle cure il paziente ...

Verso depenalizzazione errori medici, resta il dolo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Verso la depenalizzazione degli errori tranne se c’è dolo La svolta è molto attesa dalla categoria ma anche necessaria per la sostenibilità del Servizio sanitario nazionale. La medicina difensiva: ...Una situazione che spinge i camici bianchi verso la cosiddetta 'medicina difensiva', ovvero ... "Bene il ministro in merito alla depenalizzazione della responsabilità medica: solo in Italia, Polonia e ...