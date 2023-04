Verona Vs Sassuolo: probabili formazioni e dove vederla (Di martedì 4 aprile 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Obbligatorio vincere per gli scaligeri per coltivare ancora le residue speranze di salvezza, mentre i neroverdi, decisamente più tranquilli, cercheranno di uscire indenni. Verona Vs Sassuolo si giocherà sabato 8 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi. Verona VS Sassuolo: LE probabili formazioni Scaligeri in campo con il 3-5-2: Montipò a difesa dei pali, Hien, Dawidowicz e Magnani in difesa. A centrocampo, Tameze e Duda e Doig, con Faraoni e Lazovic esterni. In attacco, Verdi e Gaich. 4-3-3 per Dionisi che schiererà la formazione tipo: Consigli in porta, Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa. FRattesi, Maxime Lopez ed Henrique a centrocampo, mentre in attacco solito tridente ... Leggi su sport.periodicodaily (Di martedì 4 aprile 2023) Gara valida per la ventinovesima giornata del campionato italiano di Serie A 2022/2023. Obbligatorio vincere per gli scaligeri per coltivare ancora le residue speranze di salvezza, mentre i neroverdi, decisamente più tranquilli, cercheranno di uscire indenni.Vssi giocherà sabato 8 aprile 2023 alle ore 18.30 presso lo stadio Bentegodi.VS: LEScaligeri in campo con il 3-5-2: Montipò a difesa dei pali, Hien, Dawidowicz e Magnani in difesa. A centrocampo, Tameze e Duda e Doig, con Faraoni e Lazovic esterni. In attacco, Verdi e Gaich. 4-3-3 per Dionisi che schiererà la formazione tipo: Consigli in porta, Toljan, Ruan, Erlic e Rogerio in difesa. FRattesi, Maxime Lopez ed Henrique a centrocampo, mentre in attacco solito tridente ...

