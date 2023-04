Verona, a 88 anni consegue la laurea magistrale in Arte (Di martedì 4 aprile 2023) “Capisco l’interesse ma non mi sembra di aver fatto qualcosa di epico, certo, alla mia età è inusuale, ma ho semplicemente studiato e superato gli esami. Mi sono impegnato, ho preso anche dei bei voti, ed eccomi qui, a laurearmi in corso”. Così, come segnala anche l’Università di Verona sul proprio sito, Maurizio Gorla, classe 1934, ha raccontato la sua storia. Un diploma in Ragioneria ed un passato da agente assicurativo in una grossa agenzia, l’88enne residente a Peschiera del Garda, ha conseguito presso l’ateneo veronese, una laurea “specialistica” in Arte con il massimo dei voti (110/110), discutendo una tesi su "Lo spazio scenico in Italia tra il Rinascimento e il Barocco". Leggi su tg24.sky (Di martedì 4 aprile 2023) “Capisco l’interesse ma non mi sembra di aver fatto qualcosa di epico, certo, alla mia età è inusuale, ma ho semplicemente studiato e superato gli esami. Mi sono impegnato, ho preso anche dei bei voti, ed eccomi qui, armi in corso”. Così, come segnala anche l’Università disul proprio sito, Maurizio Gorla, classe 1934, ha raccontato la sua storia. Un diploma in Ragioneria ed un passato da agente assicurativo in una grossa agenzia, l’88enne residente a Peschiera del Garda, ha conseguito presso l’ateneo veronese, una“specialistica” incon il massimo dei voti (110/110), discutendo una tesi su "Lo spazio scenico in Italia tra il Rinascimento e il Barocco".

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Domenica mattina a Verona al #Vinitaly, la più grande fiera del vino al mondo. Dopo anni difficili, riempie di gioi… - parallelecinico : Lui è Elia Morandotti, 18 anni, figlio d'arte di Riccardo che giocò vent'anni in Serie A tra Torino, Virtus e Veron… - ZZiliani : LA GIUSTIZIA INGIUSTA. Mentre l’Italia intera sta scoprendo oggi (sic) che la #Juventus ha commesso illeciti e risc… - MarcoCiapoi : RT @SkyTG24: Verona, a 88 anni consegue la laurea magistrale in Arte - SkyTG24 : Verona, a 88 anni consegue la laurea magistrale in Arte -