"Vero schifo". Edoardo Donnamaria, colpo basso agli amici Spartani. La scoperta grazie a un video (Di martedì 4 aprile 2023) Nikita Pelizon ha vinto la settima edizione del GF Vip. "Ragazzi il mondo molto spesso sembra molto ingiusto, ma stavolta la verità ha vinto, quindi…. Ragazzi è inspiegabile, perché stavo visualizzando tantissimo da mesi questo momento e vedere che si manifesta anche nella realtà è qualcosa di unico", le parole della concorrente. "Giuro, speravo una cosa che si realizzasse. OvVero che gli ultimi saranno i primi e si è avverato!", ha detto la vincitrice del GF Vip 7 dopo la fine della diretta della trasmissione condotta da Alfonso Signorini. In un video pubblicato sul suo account social, la vippona ha aperto una bottiglia e festeggiato la vittoria insieme ai suoi amici e alla famiglia di Edoardo Donnamaria. Leggi anche: "Donnamaria non vuole". La scoperta su ...

