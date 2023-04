Verissimo | Pierpaolo Pretelli vuota il sacco sulla crisi con Giulia Salemi

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 4 aprile 2023) La scorsa domenicaè stato ospite a, puntata durante la quale ha parlato prima della sua partecipazione al programma Bach to school che condurrà Federica Panicucci e poi ha voluto dissipare tutti i dubbi circa il suo rapporto con la fidanzata, parlando del momento difficile che hanno vissuto e di come sono cambiate le cose, confidando tutto alla padrona di casa Silvia Toffanin.superata davvero? Ai microfoni diha detto: ” Adesso le cose tra me e lei vanno davvero bene. Laè rientrata come tante ...