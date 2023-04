Verde paesaggistico: é iniziata la piantumazione di 223 alberi a Grottaminarda (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoA Grottaminarda si piantumano nuovi alberi Già i primi alberelli messi a dimora stanno dando un nuovo aspetto alle strade del paese, quando tutti e 223 saranno piantati, Grottaminarda sarà più bella e più Verdeggiante. É iniziata questa mattina da via Condotto, la messa a dimora delle piante assegnate dalla Forestazione Regionale al Comune di Grottaminarda e nei prossimi giorni si proseguirà in tutto il paese comprese le frazioni. Si tratta di 25 Aceri, 15 alberi di Giuda, 20 Catalpe, 10 Corbezzoli, 50 Lecci, 10 Oleandri, 50 Frassini, 5 Picea, 3 Querce rosse, 10 Salici piangenti, 20 Tuie, 5 Tigli. Ogni aiuola rimasta tristemente vuota sarà riempita da una pianta ed ogni zona del paese sarà interessata dall’operazione di ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoAsi piantumano nuoviGià i primi alberelli messi a dimora stanno dando un nuovo aspetto alle strade del paese, quando tutti e 223 saranno piantati,sarà più bella e piùggiante. Équesta mattina da via Condotto, la messa a dimora delle piante assegnate dalla Forestazione Regionale al Comune die nei prossimi giorni si proseguirà in tutto il paese comprese le frazioni. Si tratta di 25 Aceri, 15di Giuda, 20 Catalpe, 10 Corbezzoli, 50 Lecci, 10 Oleandri, 50 Frassini, 5 Picea, 3 Querce rosse, 10 Salici piangenti, 20 Tuie, 5 Tigli. Ogni aiuola rimasta tristemente vuota sarà riempita da una pianta ed ogni zona del paese sarà interessata dall’operazione di ...

