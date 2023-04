Venti caccia cinesi sui cieli sopra Taiwan: è la risposta di Pechino all’imminente visita della presidente Tsai Ing-wen negli Usa (Di martedì 4 aprile 2023) Pechino, non più tardi di una settimana fa, aveva promesso “contromisure risolute” nel caso in cui la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, si fosse recata a Washington. L’incontro con il presidente della Camera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, è ormai imminente e la Repubblica Popolare ha così deciso di rispondere facendo decollare, nelle ultime 24 ore, Venti aerei militari cinesi inviandoli vicino all’isola. Nove di questi (un drone BZK005, 7 caccia J-16 e un Y- 8) hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di Taiwan. Allo stesso tempo, è stata accertata la presenza di tre unità navali cinesi. Le forze armate Taiwanesi “hanno monitorato la situazione, mettendo in campo aerei, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023), non più tardi di una settimana fa, aveva promesso “contromisure risolute” nel caso in cui ladiIng-wen, si fosse recata a Washington. L’incontro con ilCamera degli Stati Uniti, Kevin McCarthy, è ormai imminente e la Repubblica Popolare ha così deciso di rispondere facendo decollare, nelle ultime 24 ore,aerei militariinviandoli vicino all’isola. Nove di questi (un drone BZK005, 7J-16 e un Y- 8) hanno attraversato la linea mediana dello Stretto di. Allo stesso tempo, è stata accertata la presenza di tre unità navali. Le forze armateesi “hanno monitorato la situazione, mettendo in campo aerei, ...

