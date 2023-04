Venerdì santo 2023 è festivo o si lavora il 7 aprile?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 4 aprile 2023) Che ilsia l’anno dei ‘ponti lunghi’ non c’è più nessun dubbio. E ora c’è chi si sta già organizzando le prime vacanze in vista della Pasqua, del 25, del 1 maggio. E chi più ne ha più ne metta. Ma la domanda di molti è una:, èo si? Ci dispiace deludere chi ci credeva, ma purtropponon è rosso sul calendario e quindi bisognerà proseguire con la vita di sempre. Quella fatta di impegni, responsabilità, progetti. Ilnon èIl, che quest’anno cade il 7, non è, quindi si tratta di un ...