Venerato | Non credo che Adl stia pensando ad una cessione del Napoli | su Osimhen

Ciro Venerato, giornalista Rai, è intervenuto a "1 Football Club" su 1 Station Radio, queste le sue parole: Quali sono le condizioni di Victor Osimhen? "Fortunatamente la lesione è di primo grado. Più alto è il grado, infatti, e maggiori sono i giorni di stop. La diagnosi dovrebbe essere di circa quindici o venti giorni. Dunque, al di là delle dichiarazioni del calciatore, che proverà di tutto per tornare in campo quanto prima, da Castelvolturno trapela cautela. In primis non sono certi della guarigione clinica, inoltre, in caso non ci fosse guarigione completa, non si vorrebbe rischiare di forzare il giocatore ed incappare in una ricaduta. Non escludo che il calciatore possa anche presentarsi in panchina per l'impegno di Champions. Il lunedì di Pasquetta si deciderà, dunque, anzitutto per la convocazione, e soltanto successivamente se rischiare ...

