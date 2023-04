Vela | Trofeo Princesa Sofia 2023 | Italia grande protagonista nel day-2 | doppietta tra i Nacra 17

Leggi su oasport

(Di martedì 4 aprile 2023) Dopo una prima giornata di tanta attesa e poca azione, quest’oggi è entrata finalmente nel vivo la 52ma edizione del, valevole anche come prima tappa stagionale della Coppa del Mondo diolimpica. Le condizioni meteo hanno consentito agli organizzatori di effettuare buona parte delle regate previste da programma, riuscendo perlomeno a stilare una classifica generale provvisoria in tutte e dieci le classi impegnate. Bel Paese subito sugli scudi come di consueto con i catamarani volanti17, anche se (per ora) non con la coppia più attesa e titolata. I fenomeni Ruggero Tita e Caterina Banti non hanno brillato infatti nelle prime due prove della flotta blu (6-8 gli score), attestandosi in 13ma posizione assoluta subito davanti ai compagni di squadra ...