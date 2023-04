Vasco “blasfemo” per la foglia di marijuana postata la domenica delle palme, la blastata al bigotto (Di martedì 4 aprile 2023) Vasco “blasfemo”, questa l’accusa arrivata da alcuni credenti per un post pubblicato su Instagram dal rocker di Zocca nella domenica delle palme. Vasco Rossi ha mostrato a tutti una figlia di marijuana e ha scritto: “Buona domenica delle palme”. Una trollata che non è piaciuta affatto ai fedeli, che si sono riversati sul suo profilo per catechizzare il Blasco. “Non fai ridere!” – anche se hanno riso tutti – gli hanno scritto in molti, tempestivamente zittiti da altri fan che hanno invitato gli offesi a cogliere l’ironia dell’artista. Come spesso capita agli artisti, non tutti i commenti ricevono risposta dal diretto interessato. Vasco, tuttavia, è riuscito a dare una risposta piccata all’ennesimo ... Leggi su optimagazine (Di martedì 4 aprile 2023)”, questa l’accusa arrivata da alcuni credenti per un post pubblicato su Instagram dal rocker di Zocca nellaRossi ha mostrato a tutti una figlia die ha scritto: “Buona”. Una trollata che non è piaciuta affatto ai fedeli, che si sono riversati sul suo profilo per catechizzare il Blasco. “Non fai ridere!” – anche se hanno riso tutti – gli hanno scritto in molti, tempestivamente zittiti da altri fan che hanno invitato gli offesi a cogliere l’ironia dell’artista. Come spesso capita agli artisti, non tutti i commenti ricevono risposta dal diretto interessato., tuttavia, è riuscito a dare una risposta piccata all’ennesimo ...

