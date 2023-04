Vanessa Hudgens: unghie pasquali per il viaggio nelle Filippine (Di martedì 4 aprile 2023) La nail art di Vanessa Hudgens per il viaggio nelle Filippine (foto: IPA) Vanessa Hudgens non si ferma mai. Dopo il fidanzamento ufficiale con la stella del baseball Cole Tucker e il lancio della sua linea skincare Know Beauty, ora si trova nelle Filippine per riscoprire le proprie origini asiatiche. L’attrice è, infatti, nata Salinas da padre statunitense e madre filippina. Ed è proprio tra le isole dell’arcipelago di Palawan che pare stia girando un documentario sulla sua vita, insieme alla famiglia. Immancabile per l’occasione una nuova nail art grafica. Sul suo profilo Instagram da quasi 50 milioni di follower, Vanessa Hudgens ha letteralmente tirato fuori gli artigli e mostrato ... Leggi su amica (Di martedì 4 aprile 2023) La nail art diper il(foto: IPA)non si ferma mai. Dopo il fidanzamento ufficiale con la stella del baseball Cole Tucker e il lancio della sua linea skincare Know Beauty, ora si trovaper riscoprire le proprie origini asiatiche. L’attrice è, infatti, nata Salinas da padre statunitense e madre filippina. Ed è proprio tra le isole dell’arcipelago di Palawan che pare stia girando un documentario sulla sua vita, insieme alla famiglia. Immancabile per l’occasione una nuova nail art grafica. Sul suo profilo Instagram da quasi 50 milioni di follower,ha letteralmente tirato fuori gli artigli e mostrato ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CineGiornale1 : Vanessa Hudgens mostra il suo nuovo bikini in vacanza nelle Filippine (FOTO) - mobbastadavero : Scopro solo ora che Ashley Tisdale sta ci. Austin Butler ex di Vanessa Hudgens. FUNNY - flexbombhiraya : sorry vanessa hudgens we’re not all in this together skjsjsjsjsj - falkenking2 : RT @celebrityqueene: Ashley Benson, Vanessa Hudgens & Selena Gomez - abatometro : Vanessa Hudgens buongiorno -