"Valutare altre forme di finanziamenti". Pnrr, la Lega torna all'attacco (Di martedì 4 aprile 2023) "E' tutto molto semplice, non è cambiato assolutamente nulla. Noi della Lega fin dall'inizio non siamo mai stati dei fan del Pnrr e da quando è nato abbiamo sottolineato i grandi fattori di criticità che esistono". Con queste parole il capogruppo della Lega in Commissione Bilancio del... Segui su affaritaliani.it Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 aprile 2023) "E' tutto molto semplice, non è cambiato assolutamente nulla. Noi dellafin dall'inizio non siamo mai stati dei fan dele da quando è nato abbiamo sottolineato i grandi fattori di criticità che esistono". Con queste parole il capogruppo dellain Commissione Bilancio del... Segui su affaritaliani.it

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... truuudetective : @nicolaennio @RobertoIngross2 @Menesinim No non credo proprio, io dal canto mio come cordiale sconosciuto ti consig… - omarsivori : Pnrr, la Lega torna all'attacco: 'Valutare altre forme di finanziamenti' - - Ciappi79 : @_happycactus_ Secondo me il problema è che molte persone non sanno sostenere dei colloqui e anche certo personale… - Cosmopolitan_IT : Oroscopo del giorno // Lunedì 3 aprile: valutare altre opzioni - duemilaspine : Con la seconda stagione di quel gioiello forse feces potrebbe valutare l’idea di smettere di fare beneficienza a qu… -