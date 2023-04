Valladolid | UFFICIALE | Ronaldo esonera l'allenatore

(Di martedì 4 aprile 2023) Il Realha ufficializzato l'esonero del suoJosé Rojo Martín, meglio conosciuto come Pacheta, poiché...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MondoCalcio81 : Ufficiale, Pacheta è stato esonerato da allenatore del Real Valladolid. Decisiva l’ultima sconfitta esterna contro… - parallelecinico : Gioca a Siena, a Valladolid, torna a Pesaro poi a Rimini, ma è a 40 anni che gioca la sua ultima partita ufficiale… -

" COMUNICADO OFICIALhttps://t.co/91b24H0jOs RealC. F. (@realvalladolid) April 3, 2023 Questo il comunicatodella società: 'José Rojo 'Pacheta' non continuerà a guidare il Real ...Radio Monte Carlo è radioDiretto da Mikhaël Hers ('Quel giorno d'estate'), "... ha vinto il premio per la migliore sceneggiatura al Festival di, è stato candidato ai César ...... SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT (canale 251), ONEFOOTBALL e HELBIZ Real Madrid -(Liga) - ... accessibile da cellulare e tablet o sul sito

UFFICIALE: Real Valladolid, il 6-0 del Bernabeu costa caro a Pacheta: arriva l'esonero TUTTO mercato WEB

Esonero ufficiale dopo il weekend, fatale all’allenatore l’ultimo turno di campionato. L’annuncio e tutti i dettagli La ripresa del campionato è subito fatale per un allenatore. Dopo il pesante ko nel ...Ancelotti vince 6-0 in casa, grazie anche alla tripletta del francese. I colchoneros battono 1-0 il Betis e sono sempre più terzi ...