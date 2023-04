Valentino Rossi è diventato l' università del motociclismo

(Di martedì 4 aprile 2023) La pma volta che stileranno una classifica delleitaliane dovranno metterla lassù con Bocconi, Politecnico di Milano, Sapienza di Roma, Normale di Pisa: l’Academy disforna campioni, così come i nostri atenei principali sfornano manager. La VR46 Riders Academy, fondata a Tavullia una decina di anni fa dal Dottore, in Argentina ha portato un altro dei suoi allievi alla vittoria in MotoGp. Marco Bezzecchi detto #SimplyTheBez è l’ultimo arrivato tra i figli diche non sono ancora tanto quanti quelli di Varenne, ma poco ci manca. Un figlio che assomiglia tanto a un altro Marco, quel Simoncelli che è un po’ l’origine della scuola del Vale diventata ormai un’della velocità. Marco chiese a Vale di aiutarlo a migliorare. Di andare a ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Eurosport_IT : Ne ha fatta di strada il Dottore da quel 31 Marzo 1996 ??????? ?? 9 Mondiali ?? ?? 115 gare vinte ?? 235 Podi ?? 65… - Flaccomen : RT @gponedotcom: Quasi 20 anni da telemetrista di Valentino, ora Matteo è il capotecnico di Marco: 'è una spugna, impara in fretta e ha le… - FrankSaetua : @luhya_kidd Local Valentino Rossi - Cam_dai022 : necesito un casco d valentino rossi - CorriereAdriati : #TavulliaVale: a Valentino Rossi le chiavi della città. L'annuncio arriva dalla sindaca Paolucci -

Un mese fa ne aveva parlato la stampa inglese: "Yamaha potrebbe mettere tutta la sua struttura ufficiale nelle mani di". Il Team Mooney VR46, quindi, come rappresentante ufficiale del colosso giapponese nel motomondiale e non certo come squadra satellite. La differenza è sostanziale, anche in termini ...è tornato in pista a Misano, con la BMW M4 GT3 del Team WRT, per una sessione di test in vista dell'inizio della stagione, producendo anche stavolta un video riassuntivo della giornata.I piloti italiani sul podio dell'Argentina, tra le tre categorie, vengono da due scuole soltanto, una die l'altra di Carlo Pernat. E, a fare due conti, entrambi hanno imparato dallo stesso, irripetibile personaggio: Marco Simoncelli. Che ci ha fatto questo regalo senza che ce ne ...

Valentino Rossi, Tavullia consegna le chiavi al suo figlio più illustre il Resto del Carlino

l’Academy di Valentino Rossi sforna campioni, così come i nostri atenei principali sfornano manager. La VR46 Riders Academy, fondata a Tavullia una decina di anni fa dal Dottore, in Argentina ha ..."A Pesaro avremo il casco più grande del mondo – ha detto, ieri, il sindaco entusiasta–. E’ l’omaggio della città a Valentino Rossi". L’istallazione sarà posizionata in zona mare, a piazzale ...