Valencia - Virtus Bologna: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming (Di martedì 4 aprile 2023) Le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno play-off della Virtus di coach Sergio Scariolo (record 13-19), che cercherà di onorare l'impegno in Eurolega cercando riscatto nella... Leggi su europa.today (Di martedì 4 aprile 2023) Le due sconfitte consecutive contro Maccabi Tel Aviv e Anadolu Efes hanno messo fine al sogno play-off delladi coach Sergio Scariolo (record 13-19), che cercherà di onorare l'impegno in Eurolega cercando riscatto nella...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PianetaBasketIT : ?? Le ultime dall'infermeria Virtus: giovedì in campo anche Hackett e Jaiteh #EuroLeague - 3andPod : ???| S05E28 | COME PAT RILEY Lo so, avevamo parlato di un'altra immagine, ma questa sinceramente è troppo bella. Og… - PianetaBasketIT : Valencia senza il suo capitano giovedì contro la Virtus Bologna: per il montenegrino distorsione al ginocchio… - MaurizioJj : @vnb_andrea Gravi irregolarità contrattuali che porteranno squalifiche per EFES, Baskonia, Zalgiris e Zvezda. Batte… - vnb_andrea : Con la sconfitta contro l'Efes Istanbul la Virtus Bologna ha pareggiato la peggior striscia negativa stagionale di… -