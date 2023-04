Usato - Auto1 | i prezzi allingrosso si stabilizzano

...Group ha sviluppato un Index innovativo con l'obiettivo di migliorare la trasparenza nel mercato dell'e di fornire quindi insight sui prezzi all'ingrosso. Il punto di partenza dell'...Group Price index è un nuovo indicatore mensile frutto del monitoraggio della società tedesca sulle transazioni all'ingrosso di vetture usate a livello europeo. Secondo i dati della piattaforma, ......Group ha sviluppato un Index innovativo con l'obiettivo di migliorare la trasparenza nel mercato dell'e di fornire quindi insight sui prezzi all'ingrosso. Il punto di partenza dell'...

Auto usate: prezzi stabili dopo il calo record Il Sole 24 ORE

ROMA - I prezzi delle auto usate in Europa si sono stabilizzati, dopo i forti rialzi degli anni della pandemia e della crisi dei chip e il calo record registrato nel quarto trimestre del 2022. E' quan ...I prezzi delle auto usate in Europa si sono stabilizzati, dopo un calo record. A fissare la tappa specifica del mercato sono i dati dell'Auto1 Group Price Index, report sui prezzi delle auto usate in ...