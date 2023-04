USA: ucciso il comandante dello Stato islamico in Siria (Di martedì 4 aprile 2023) Gli USA hanno affermato che hanno ucciso un alto comandante dello Stato islamico in Siria. Washington ha però riferito che il gruppo rimane comunque una minaccia alla sicurezza della regione. Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che la minaccia rappresentata dallo Stato islamico e dai suoi affiliati alla pace e alla sicurezza internazionali è stata Leggi su periodicodaily (Di martedì 4 aprile 2023) Gli USA hanno affermato che hannoun altoin. Washington ha però riferito che il gruppo rimane comunque una minaccia alla sicurezza della regione. Un rapporto delle Nazioni Unite afferma che la minaccia rappresentata dalloe dai suoi affiliati alla pace e alla sicurezza internazionali è stata

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : USA: ucciso il comandante dello Stato islamico in Siria - Billa42_ : USA: ucciso il comandante dello Stato islamico in Siria - lpezile : RT @christian_fsi: “Vladimir #Putin è un uomo morto che cammina e potrebbe essere ucciso per porre finalmente fine alla guerra in Ucraina”.… - Open_gol : Lo ha reso noto oggi il Comando centrale statunitense (Centcom): si tratta di Khaled Aydd Ahmad al-Jabouri - giusmo1 : RT @sallo_news: Usa: 'Attacco con droni in Siria, ucciso un leader dell'Isis' -