USA | Trump | l’ora della verità

Negli Usa per Trump è il momento della verità: nessuna telecamera, né manette o foto segnaletica, mentre il giudice gli impone silenzio. Ma l'ex presidente americano Donald Trump è a New York per l'incriminazione nella storica udienza per il caso della pornostar Stormy Daniels. Sarà il primo ex presidente americano a finire sotto inchiesta penale. L'ufficio del procuratore distrettuale di Manhattan ha detto che spetta al giudice decidere se autorizzare o meno le telecamere. A seguito dell'udienza il procuratore di Manhattan Alvin Bragg presenzierà ad una conferenza stampa. Secondo il tycoon, il procuratore di Manhattan dovrebbe "dimettersi", dovrebbe essere "incriminato".

