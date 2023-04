Usa, Trump e l'incriminazione show: "Arrestate Biden" New York, 36mila agenti schierati e pronti alla guerra (Di martedì 4 aprile 2023) La giornata più lunga per Donald Trump è iniziata. L'ex presidente è partito da Mar a Lago e ha raggiunto New York per l'udienza sul caso del pagamento alla pornostar Stormy Daniels in cambio del silenzio sulla loro relazione. Il tycoon ha deciso di giocare una partita d'attacco in tribunale e appena è sbarcato a Manhattan ha attaccato il suo rivale: "Prendete Biden, esaminate i suoi documenti, non me". Con buona pace - si legge su Repubblica - della parola d’ordine rimbalzata in queste ore fra i repubblicani: il "manteniamo la calma" ripetuto dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy. E ribadito pure dalla deputata complottista Marjorie Taylor Greene che a mezzogiorno di oggi – due ore prima della convocazione dell’ex presidente alle 14.15 (le 20.15 in Italia) – sarà al "Rally for ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 4 aprile 2023) La giornata più lunga per Donaldè iniziata. L'ex presidente è partito da Mar a Lago e ha raggiunto Newper l'udienza sul caso del pagamentopornostar Stormy Daniels in cambio del silenzio sulla loro relazione. Il tycoon ha deciso di giocare una partita d'attacco in tribunale e appena è sbarcato a Manhattan ha attaccato il suo rivale: "Prendete, esaminate i suoi documenti, non me". Con buona pace - si legge su Repubblica - della parola d’ordine rimbalzata in queste ore fra i repubblicani: il "manteniamo la calma" ripetuto dallo speaker della Camera, Kevin McCarthy. E ribadito pure ddeputata complottista Marjorie Taylor Greene che a mezzogiorno di oggi – due ore prima della convocazione dell’ex presidente alle 14.15 (le 20.15 in Italia) – sarà al "Rally for ...

