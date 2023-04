Usa, Trump è in stato d’arresto. L’ex-presidente: «Udienza surreale. Non pare di stare negli Usa» (Di martedì 4 aprile 2023) «Sembra così surreale. Mi stanno per arrestare. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America». È l’ultimo messaggio postato da Donald Trump sul suo social Truth, mentre era diretto alla Procura di Manhattan, dove si è consegnato alle autorità giudiziarie. E dove è subito scattata per lui la procedura che lo pone in stato di arresto. Non proprio una formalità, dal momento che essa decade solo quando Trump s’impegnerà nelle forme di rito a non sottrarsi al processo. E tutto questo dovrebbe avvenire al termine dell’Udienza preliminare fissata per le 20,15 ora italiana. Nel frattempo, L’ex-presidente si è già sottoposto alla procedura di identificazione, con tanto di prelievo delle impronte ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 4 aprile 2023) «Sembra così. Mi stanno per arre. Non riesco a credere che questa cosa stia accadendo in America». È l’ultimo messaggio poda Donaldsul suo social Truth, mentre era diretto alla Procura di Manhattan, dove si è consegnato alle autorità giudiziarie. E dove è subito scattata per lui la procedura che lo pone indi arresto. Non proprio una formalità, dal momento che essa decade solo quandos’impegnerà nelle forme di rito a non sottrarsi al processo. E tutto questo dovrebbe avvenire al termine dell’preliminare fissata per le 20,15 ora italiana. Nel frattempo,si è già sottoposto alla procedura di identificazione, con tanto di prelievo delle impronte ...

