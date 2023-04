Usa: Tesla condannata a pagare 3,2 mln dollari a lavoratore 'in ambiente razzista' (Di martedì 4 aprile 2023) Washington, 4 apr. (Adnkronos) - Il produttore di auto elettriche Tesla è stato condannato a pagare quasi 3,2 milioni di dollari a un ex lavoratore nero che ha vinto una causa per molestie razziali. Owen Diaz, un ascensorista che ha lavorato dal 2015 al 2016 presso la sua fabbrica di Fremont, è stato sottoposto a un ambiente di lavoro 'ostile dal punto di vista razziale', ha dichiarato una giuria federale. Tuttavia, il pagamento è stato ridotto del 98% rispetto ai 137 milioni di dollari che gli erano stati originariamente assegnati nel 2021. Un giudice ha stabilito l'anno scorso che l'importo iniziale era eccessivo. "Se ci fosse stato permesso di introdurre nuove prove, il verdetto sarebbe stato zero", ha scritto su Twitter l'amministratore delegato di Tesla Elon Musk. ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 4 aprile 2023) Washington, 4 apr. (Adnkronos) - Il produttore di auto elettricheè stato condannato aquasi 3,2 milioni dia un exnero che ha vinto una causa per molestie razziali. Owen Diaz, un ascensorista che ha lavorato dal 2015 al 2016 presso la sua fabbrica di Fremont, è stato sottoposto a undi lavoro 'ostile dal punto di vista razziale', ha dichiarato una giuria federale. Tuttavia, il pagamento è stato ridotto del 98% rispetto ai 137 milioni diche gli erano stati originariamente assegnati nel 2021. Un giudice ha stabilito l'anno scorso che l'importo iniziale era eccessivo. "Se ci fosse stato permesso di introdurre nuove prove, il verdetto sarebbe stato zero", ha scritto su Twitter l'amministratore delegato diElon Musk. ...

