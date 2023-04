Usa il figlio come parcheggiatore abusivo. 35enne denunciata (Di martedì 4 aprile 2023) Usava il figlio minorenne come parcheggiatore abusivo. Donna di 35 anni denunciata – Si avvaleva del figlio minorenne di 14 anni per svolgere l’attività di guardiamacchine, la donna italiana di 35 anni denunciata dalla Polizia di Roma Capitale, gruppo Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Gli agenti, in servizio d’istituto in prossimità dello stadio Olimpico, dove si svolgeva una competizione sportiva, si sono spinti a perlustrare piazza Gomenizza, dove hanno colto in flagranza il minorenne mentre prendeva soldi da alcuni utenti della strada, a cui forniva direttive su dove parcheggiare. Gli operanti sono presto risaliti alla “regia” di questa attività illecita, deferendo all’Autorità Giudiziaria la madre e sanzionandola per violazione al regolamento di Polizia ... Leggi su romadailynews (Di martedì 4 aprile 2023) Usava ilminorenne. Donna di 35 anni– Si avvaleva delminorenne di 14 anni per svolgere l’attività di guardiamacchine, la donna italiana di 35 annidalla Polizia di Roma Capitale, gruppo Gpit (Gruppo Pronto Intervento Traffico). Gli agenti, in servizio d’istituto in prossimità dello stadio Olimpico, dove si svolgeva una competizione sportiva, si sono spinti a perlustrare piazza Gomenizza, dove hanno colto in flagranza il minorenne mentre prendeva soldi da alcuni utenti della strada, a cui forniva direttive su dove parcheggiare. Gli operanti sono presto risaliti alla “regia” di questa attività illecita, deferendo all’Autorità Giudiziaria la madre e sanzionandola per violazione al regolamento di Polizia ...

