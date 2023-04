Uova di Pasqua: golose novità gourmet e trend (Di martedì 4 aprile 2023) Life&People.it Scambiarsi le Uova di cioccolato è una delle tradizioni di Pasqua più amate da adulti e bambini. Se i più piccoli amano ovviamente scartarle e gustarle, i “grandi” non sono certo da meno e ogni anno – per festeggiare la ricorrenza più importante del calendario cristiano – finiscono per regalare e regalarsi una gustosissima gioia di cioccolato. Ce n’è per tutti i gusti: al latte, fondenti, con nocciole, al pistacchio, al caramello o ripiene e sono tantissimi i brand che ogni anno presentano le loro creazioni sempre originali e golose. Accanto alle classiche che si ritrovano sugli scaffali prima di ogni Santa Pasqua, ci sono tante novità che hanno visto la luce per la prima volta nel 2023 e non mancano ovviamente le Uova realizzate dalle grandi pasticcerie, che sono ... Leggi su lifeandpeople (Di martedì 4 aprile 2023) Life&People.it Scambiarsi ledi cioccolato è una delle tradizioni dipiù amate da adulti e bambini. Se i più piccoli amano ovviamente scartarle e gustarle, i “grandi” non sono certo da meno e ogni anno – per festeggiare la ricorrenza più importante del calendario cristiano – finiscono per regalare e regalarsi una gustosissima gioia di cioccolato. Ce n’è per tutti i gusti: al latte, fondenti, con nocciole, al pistacchio, al caramello o ripiene e sono tantissimi i brand che ogni anno presentano le loro creazioni sempre originali e. Accanto alle classiche che si ritrovano sugli scaffali prima di ogni Santa, ci sono tanteche hanno visto la luce per la prima volta nel 2023 e non mancano ovviamente lerealizzate dalle grandi pasticcerie, che sono ...

