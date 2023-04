Uomini e donne, nuovo amore in vista per Gemma Galgani? Silvio rimpiazzato! (Di martedì 4 aprile 2023) Avevamo lasciato il trono over di Uomini e donne con l’abbandono di Silvio dal programma, dopo la fine della frequentazione con Gemma Galgani, ma la dama torinese a quanto pare però non ha perso tempo e dopo la rottura con il cavaliere, che ha poi deciso di abbandonare il programma, ha lasciato il suo numero di telefono a un nuovo cavaliere di Uomini e donne, Claudio. Non ci sono ancora conferme sulla questione e molti sono impazienti di sapere di più sulla vicenda. Uomini e donne, le incomprensioni tra Gemma e Silvio La relazione tra Gemma e Silvio non è funzionata nonostante l’interesse del cavaliere per la dama. Gemma ha più volte ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023) Avevamo lasciato il trono over dicon l’abbandono didal programma, dopo la fine della frequentazione con, ma la dama torinese a quanto pare però non ha perso tempo e dopo la rottura con il cavaliere, che ha poi deciso di abbandonare il programma, ha lasciato il suo numero di telefono a uncavaliere di, Claudio. Non ci sono ancora conferme sulla questione e molti sono impazienti di sapere di più sulla vicenda., le incomprensioni traLa relazione tranon è funzionata nonostante l’interesse del cavaliere per la dama.ha più volte ...

