Uomini e Donne: l’opinione di Isa sulla scelta di Lavinia Mauro (4/04/23) (Di martedì 4 aprile 2023) Dite quello che vi pare, è vero che sono durati troppo (se le scelte fossero state registrate entro fine gennaio per me sarebbe stato perfetto), è vero che le scelte erano palesi e tutto quello che volete, ma, parlo proprio per me, era davvero da anni che dei Troni classici di Uomini e Donne non mi incuriosivano. E quest’anno è capitato sia con Federico Nicotera sia con Lavinia Mauro quindi, al netto di tutte le critiche possibili e di tutte le cose che posso non aver condiviso nei loro percorZi, alla fine mi hanno intrattenuta, ho guardato con piacere e sono pure nate le coppie che sin da subito pensavo sarebbero nate quindi, che dire, io mi ritengo davvero, davvero soddisfatta. Con Lavinia ho avuto uno strano sentimento di amore/odio, all’inizio l’ho difesa tanto, mi sembrava così insicura e incapace ... Leggi su isaechia (Di martedì 4 aprile 2023) Dite quello che vi pare, è vero che sono durati troppo (se le scelte fossero state registrate entro fine gennaio per me sarebbe stato perfetto), è vero che le scelte erano palesi e tutto quello che volete, ma, parlo proprio per me, era davvero da anni che dei Troni classici dinon mi incuriosivano. E quest’anno è capitato sia con Federico Nicotera sia conquindi, al netto di tutte le critiche possibili e di tutte le cose che posso non aver condiviso nei loro percorZi, alla fine mi hanno intrattenuta, ho guardato con piacere e sono pure nate le coppie che sin da subito pensavo sarebbero nate quindi, che dire, io mi ritengo davvero, davvero soddisfatta. Conho avuto uno strano sentimento di amore/odio, all’inizio l’ho difesa tanto, mi sembrava così insicura e incapace ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Trenta secondi 'in presa diretta' che raccontano l'#essercisempre della #PoliziadiStato, per tutti. Donne e uomini… - AmbasciataUSA : Buon 74° compleanno @NATO! Come Alleanza di difesa globale, la NATO garantisce pace e sicurezza a milioni di person… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - zazoomblog : Uomini e donne nuovo amore in vista per Gemma Galgani? Silvio rimpiazzato! - #Uomini #donne #nuovo #amore #vista… - ShoppingAlertIT : Fasce elastiche per capelli fasce per capelli in colori misti 5 pezzi elastici per la testa per donne o uomini spor… -