Uomini e donne, Lavinia riceve un regalo da Gemma prima della scelta (Di martedì 4 aprile 2023) prima della scelta a Uomini e donne, Gemma Galgani ha fatto un regalo alla tronista Lavinia e le ha scritto un messaggio molto bello L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di martedì 4 aprile 2023)Galgani ha fatto unalla tronistae le ha scritto un messaggio molto bello L'articolo proviene da Novella 2000.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Trenta secondi 'in presa diretta' che raccontano l'#essercisempre della #PoliziadiStato, per tutti. Donne e uomini… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - Quirinale : Il Presidente #Mattarella ha incontrato al #Quirinale donne e uomini distintisi per atti di eroismo e impegno civil… - YO0NIVERSE_ : ormai di coppie vere che escono da uomini e donne ce ne sono gran poche è veramente triste #uominedonne - cherysketch : RT @capulliarianna: A Uomini e Donne è appena andato in onda un gesto semplice, ma molto apprezzabile, di vera normalizzazione di un compor… -