Uomini e Donne, Lavinia Mauro ha scelto Alessio Corvino! (Di martedì 4 aprile 2023) Lavinia Mauro ha finalmente fatto la sua scelta: Alessio Corvino! Dopo quasi sette mesi di trono, tra tanti momenti felici e leggeri, e tanti altri ricchi di sofferenza e lacrime, la 26enne studentessa romana ha deciso di viversi al di fuori dello studio di Uomini e Donne il modello di origine campana. È Alessio "il rosso" dunque ad avere la meglio sull'altro Alessio, "il moro", come sono stati giocosamente chiamati nel corso della loro partecipazione al dating show. Campoli, già scelta di Angela Nasti quattro anni fa, ha preso sportivamente la decisione della tronista, tant'é che l'ha stretta a sé. I due poi hanno anche ballato un lento. Dopo i ringraziamenti dell'ex corteggiatore, è arrivato il momento della scelta. Emozionatissima, con il suo ...

