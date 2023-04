Uomini e Donne, Lavinia Mauro e Alessio Corvino pubblicano il loro primo selfie di coppia (Di martedì 4 aprile 2023) È andata in onda pochi minuti fa la scelta di Lavinia Mauro. La 26enne studentessa romana ha lasciato la trasmissione mano nella mano con Alessio Corvino, modello 27enne di Caserta. La giovane coppia, dopo gli intensi momenti vissuti all’interno degli studi di Uomini e Donne, è apparsa nel loro primo selfie su Instagram. La foto è stata pubblicata dalla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Uomini e Donne (@UominieDonne) L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di martedì 4 aprile 2023) È andata in onda pochi minuti fa la scelta di. La 26enne studentessa romana ha lasciato la trasmissione mano nella mano con, modello 27enne di Caserta. La giovane, dopo gli intensi momenti vissuti all’interno degli studi di, è apparsa nelsu Instagram. La foto è stata pubblicata dalla pagina ufficiale della trasmissione di Canale 5. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da Isa e Chia.

