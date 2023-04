Uomini e Donne, la tronista Lavinia Mauro sceglie Alessio: la risposta di lui. Cos'è successo nella puntata di oggi (Di martedì 4 aprile 2023) La scelta di Lavinia Mauro a Uomini e Donne è Alessio Corvino. La scelta tra i due Alessio (Alessio Corvino e Alessio Campoli) per la tronista non è stata del tutto semplice. Ma al... Leggi su leggo (Di martedì 4 aprile 2023) La scelta diCorvino. La scelta tra i dueCorvino eCampoli) per lanon è stata del tutto semplice. Ma al...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... poliziadistato : Trenta secondi 'in presa diretta' che raccontano l'#essercisempre della #PoliziadiStato, per tutti. Donne e uomini… - AmbasciataUSA : Buon 74° compleanno @NATO! Come Alleanza di difesa globale, la NATO garantisce pace e sicurezza a milioni di person… - ItalianAirForce : Oggi è #AeronauticaMilitare100. 28 marzo 1923 - 28 marzo 2023, la nostra Forza Armata compie 100 anni; un secolo di… - sabiwabi_ : RT @altemaree: A molti uomini non piacciono le donne. Ed intendo proprio come persone, ed è per questo che cercheranno sempre la complicità… - sehmagazine : ?? Un brano che racconta la seduzione tra gli uomini, le donne e l’arte: gli EVO - Extra Virgin Oil tornano con “Odo… -