Uomini e Donne, i commenti esilaranti del web sulla scelta di Lavinia Mauro: "La redazione ha esagerato" (Di martedì 4 aprile 2023) Lavinia Mauro, dopo sette mesi ha finalmente scelto il suo fidanzato, Alessio il rosso: i commenti del web sono esilaranti Dopo tantissimi mesi, Lavinia Mauro ha finalmente scelto il suo fidanzato: Alessio il rosso. Sono stati sette mesi ricchi di esterne, litigi, baci e tante altre emozioni che Lavinia, seppur con tanta difficoltà è riuscita pian piano a superare i suoi problemi legati all'ansia. Niente più ventaglio, tosse e litri di acqua: sette mesi in cui non solo ha capito che il suo cuore ha scelto sin dal primo momento Alessio il rosso, ma in cui personalmente è cresciuta tanto. Esattamente come Federico Nicotera, che torna in studio per la scelta dell'amica, sono tutti tristi di non riaverla più in trasmissione visto che, in tutti questi ...

