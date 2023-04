Uomini e Donne, Armando Incarnato contro il programma? “Ipocriti del ca**o!” (Di martedì 4 aprile 2023) Armando Incarnato negli ultimi tempi a Uomini e Donne è costantemente sotto accusa. Il cavaliere napoletano deve vedersela non solo con le recriminazioni di alcuni colleghi, dame e cavalieri con cui discute costantemente, ma anche con Tina Cipollari e Gianni Sperti, suoi acerrimi “nemici”. Gianni, soprattutto, sembra aver preso di mira Armando e non perde occasione per sottolineare ogni sua mancanza. Poco fa, sui social, Armando è sbottato e le sue parole d’accusa sembrano rivolte proprio all’opinionista di punta del programma di Maria De Filippi. Uomini e Donne news, Armando Incarnato e Gianni Sperti ai ferri corti A Uomini e Donne, non si placa la guerra tra ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023)negli ultimi tempi aè costantemente sotto accusa. Il cavaliere napoletano deve vedersela non solo con le recriminazioni di alcuni colleghi, dame e cavalieri con cui discute costantemente, ma anche con Tina Cipollari e Gianni Sperti, suoi acerrimi “nemici”. Gianni, soprattutto, sembra aver preso di mirae non perde occasione per sottolineare ogni sua mancanza. Poco fa, sui social,è sbottato e le sue parole d’accusa sembrano rivolte proprio all’opinionista di punta deldi Maria De Filippi.news,e Gianni Sperti ai ferri corti A, non si placa la guerra tra ...

