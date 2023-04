Uomini e Donne, anticipazioni puntata 4 aprile 2023: la scelta di Lavinia Mauro (Di martedì 4 aprile 2023) Nella puntata di Uomini e Donne che vedremo alle 14.45 in punto su Canale 5 ci sarà la scelta di Lavinia Mauro, avvenuta nella registrazione di sabato scorso. La puntata comincerà con l’entrata in studio della tronista e i video dei best moment di lei con i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Successivamente Maria De Filippi manderà in onda un video divertente intitolato “Supereroi”, con tutti i momenti in cui la tronista si lamentava della mancanza di attenzioni da parte dei due corteggiatori e loro che si sforzavano di starle dietro. Uomini e Donne, le ultime esterne di Lavinia Mauro Si comincerà quindi con l’ultima esterna con Alessio Campoli in cui lui si fa trovare in un parco e ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 4 aprile 2023) Nelladiche vedremo alle 14.45 in punto su Canale 5 ci sarà ladi, avvenuta nella registrazione di sabato scorso. Lacomincerà con l’entrata in studio della tronista e i video dei best moment di lei con i corteggiatori Alessio Campoli e Alessio Corvino. Successivamente Maria De Filippi manderà in onda un video divertente intitolato “Supereroi”, con tutti i momenti in cui la tronista si lamentava della mancanza di attenzioni da parte dei due corteggiatori e loro che si sforzavano di starle dietro., le ultime esterne diSi comincerà quindi con l’ultima esterna con Alessio Campoli in cui lui si fa trovare in un parco e ...

