Uomini e Donne anticipazioni: Lavinia ha scelto, torna una discussa coppia over (Di martedì 4 aprile 2023) Nel corso del primo weekend di aprile si sono tenute le nuove registrazioni di Uomini e Donne: ecco cosa è accaduto. A riportare le anticipazioni, come al solito, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, attraverso il profilo Instagram UominieDonneclassicoeover: finalmente è arrivata la scelta tanto attesa. Il momento tanto atteso da parte degli appassionati di Uomini e Donne è giunto: Lavinia Mauro ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo 7 mesi e oltre 40 esterne, la tronista romana ha deciso il corteggiatore con cui uscire insieme dalla trasmissione. Da tempo, la 27enne era combattuta tra Alessio Corvino e Alessio Campoli: in seguito ai suoi numerosi dubbi, la ragazza sembra essersi decisa a pronunciare il fatidico nome. Ecco chi ha ... Leggi su velvetmag (Di martedì 4 aprile 2023) Nel corso del primo weekend di aprile si sono tenute le nuove registrazioni di: ecco cosa è accaduto. A riportare le, come al solito, ci ha pensato Lorenzo Pugnaloni, attraverso il profilo Instagramclassicoe: finalmente è arrivata la scelta tanto attesa. Il momento tanto atteso da parte degli appassionati diè giunto:Mauro ha finalmente fatto la sua scelta. Dopo 7 mesi e oltre 40 esterne, la tronista romana ha deciso il corteggiatore con cui uscire insieme dalla trasmissione. Da tempo, la 27enne era combattuta tra Alessio Corvino e Alessio Campoli: in seguito ai suoi numerosi dubbi, la ragazza sembra essersi decisa a pronunciare il fatidico nome. Ecco chi ha ...

