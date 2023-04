Uomini e donne anticipazioni | Gemma ha già un nuovo amore? “Colpo di fulmine dopo Silvio”

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 4 aprile 2023)diperGalgani. Non perde mai tempo la dama torinese, che, nelle ultime settimane, è stata al centro diper la frequentazione con, il cavaliere 71enne arrivato esclusivamente per conoscerla. Una frequentazione che, nel corso delle varie settimane, è finita per diversità caratteriali., infatti, avrebbe preferito aspettare di L'articolo proviene da KontroKultura.