Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile: Gemma si rimette in gioco e Tina non perdona (Di martedì 4 aprile 2023) Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile: dopo la grande puntata su Lavinia Mauro, che ha scelto Alessio Corvino, si tornerà a parlare di Gemma Galgani, che dovrà vedersela ancora con Tina Cipollari. Ecco cosa succederà! Uomini e Donne, anticipazioni 5 aprile: la Galgani "punta" un cavaliere e la Cipollari "non si trattiene" Dopo l'uscita di scena di Silvio Venturato, Gemma Galgani continuerà la sua finora vana ricerca dell'amore. Sarà attratta da un nuovo cavaliere di "Uomini e Donne" di nome Claudio e gli darà addirittura il proprio numero di telefono. In attesa di sapere come andrà, anticipiamo che ancora una volta Tina Cipollari punzecchierà ...

